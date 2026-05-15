По оценке международного энергетического агентства весной мировые нефтяные резервы начали стремительно снижаться. Только за март запасы уменьшились почти на 130 миллионов баррелей, а в апреле ещё более чем на 100 миллионов. Причиной стали обострение ситуации вокруг Ирана и перебои с поставками нефти из стран Персидского залива.

Мировой нефтяной рынок оказался под давлением на фоне затяжного кризиса на Ближнем Востоке. Американо-иранское противостояние привело к серьёзным перебоям в глобальных поставках. Особенно заметное сокращение фиксируется в странах «Организации экономического сотрудничества и развития», там наземные запасы снизились на 146 миллионов баррелей.

По данным международного энергетического агентства, суммарные сбои экспорта из стран Персидского залива превысили миллиард баррелей.

«Ожидается сохранение текущего дефицита до четвертого квартала текущего года, даже в случае открытия Ормузского пролива, потому что текущие поставки в страны Персидского залива даже после восстановления потребуют определенного времени для восстановления, и все это может сказываться на волатильности цен на нефть», — Алмат Оракбай, ведущий аналитик ассоциации финансистов Казахстана.

Эксперты прогнозируют, что некоторые страны «Организации экономического сотрудничества и развития» уже в ближайшие месяцы почувствуют дефицит энергоресурсов.

«По некоторым оценкам, где-то к сентябрю этого года будет уже пик достигнут среди стран ОЭСР . Вероятнее всего, если ситуация продлится в течение лет этого года, а то есть большая вероятность того, что цены на нефть достигнут пика 150 долларов за баррель», — Ануар Кожабеков, эксперт в области энергетики и нефтегазовой отрасли.

Для Казахстана ситуация остаётся двойственной. В краткосрочной перспективе высокие цены на нефть могут поддержать бюджет, но в долгосрочном плане это усиливает инфляционные риски. При этом у Казахстана отсутствует стратегический нефтяной резерв, и структура энергетической системы существенно отличается от импортозависимых стран.