15 мая — Международный день семьи, учрежденный для укрепления семейных ценностей

15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Праздник учрежден по инициативе ООН и отмечается с 1994 года.

Его главная цель — подчеркнуть важную роль семьи в обществе и укрепить ценность семейных традиций.

Семья считается основой жизни каждого человека, источником любви, поддержки и воспитания. Именно в семье сохраняются национальные ценности и передаются из поколения в поколение.

Атмосфера взаимопонимания, уважения и заботы способствует формированию крепких отношений и играет важную роль в воспитании детей.