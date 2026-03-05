Экологические уроки проходят в учебных заведениях Шымкента

В Шымкенте продолжаются мероприятия в рамках общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан», инициированной Касым-Жомартом Токаевым. В школах, колледжах и вузах города проходят экологические уроки, встречи и обсуждения, направленные на формирование у молодёжи бережного отношения к окружающей среде.

Один из таких уроков состоялся в школе-лицее №24 IT. Учитель биологии Динара Орынтаева рассказала учащимся о важности защиты природы и правильной утилизации отходов.

«Мы обсуждаем с учениками, как сохранить чистоту города, правильно обращаться с бытовыми отходами и предотвращать загрязнение окружающей среды», — отметила педагог.

Экологические мероприятия проходят и в колледжах. В медицинском колледже «Азимед» состоялся круглый стол, где студенты обсудили влияние экологии на здоровье населения.

«Чистота окружающей среды — это не только общественный долг, но и важная часть профилактики заболеваний», — подчеркнула преподаватель Анар Көшкенбайкызы.

В Региональный инновационный университет также прошла встреча со студентами с участием общественных активистов и молодежных организаций. Председатель молодежной организации ASAA Данара Саранoва рассказала о реализуемых социальных и экологических проектах.

«С 2011 года нашей организацией реализованы сотни общественных инициатив в разных регионах страны», — сообщила она.

Декан инженерно-технического факультета университета Ильяс Икрамов отметил, что защита природы является общей ответственностью общества.

«Сохранение окружающей среды — это задача не только государства, но и каждого гражданина. Активная позиция молодежи играет в этом важную роль», — подчеркнул он.

По словам организаторов, подобные мероприятия помогают формировать экологическое сознание и вовлекают молодежь в инициативы по сохранению природы.