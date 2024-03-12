Как цветочный бизнес стал визитной карточкой села Дербисек

На юге Казахстана весной цветет и пахнет бизнес.

Юг страны славится своими теплицами. Весной каждая теплица превращается в большой цветник, что стало визитной карточкой села Дербисек. Каждый 5 житель здесь занимается цветоводством. В агрономах, в основном, мужчины. Махат Ауенов в цветочном бизнесе много лет. Начинал с роз и нескольких соток. Сейчас его можно смело назвать цветочных дел мастером.

«Самое сложное это уход. Если будет хоть одно пятно, цветок уже теряет свою красоту. Его потом сложно продать. Постоянно следим за температурой в теплице. Работа кропотливая, но мне нравится», — говорит Махат Ауенов, садовод.

В селе на десяти гектарах разноцветная и ароматная весна. Почти на каждой грядке розы и тюльпаны. Все цветы проходят строгий отбор, учитывается всё: высота, цвет, качество бутона.

«Чаще всего у нас занимаются выращиванием голландского сорта, но есть и другие. Более 20 видов цветов. 60 предпринимателей сейчас работают в цветочном бизнесе», — говорит Олжас Асильбаев, главный специалист отдела сельского хозяйства акимата округа Дербисек.

Агрономы говорят, цветочный бизнес — прибыльный. Цветы дарят на дни рождения и свадьбы, с букетами на вокзалах и в аэропортах ждут людей из дальних поездок. А в праздники спрос еще больше. Только за один день марта продажи взлетают в 5 раз. Впереди Наурыз, а значит агрономам предстоит немало работы.