Госслужащим предоставят неполный рабочий день при беременности и уходе за родственниками

В новой редакции регламента рабочего времени установлено, что продолжительность ежедневной работы государственных служащих не должна превышать восьми часов, а недельная норма — 40 часов.

«Госслужащим с инвалидностью первой и второй групп устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю», — отмечается в документе.

Кроме того, беременные женщины, один из родителей с ребёнком до трёх лет, а также сотрудники, осуществляющие уход за больным членом семьи, смогут работать по режиму неполного рабочего дня.

Также внедряется механизм горизонтального карьерного продвижения.

В рамках одной административной государственной должности корпуса «Б» будут установлены должностные уровни с определённым размером оклада.

Пилотный проект планируется на два года в агентстве по делам государственной службы, министерствах юстиции и национальной экономики, а также в акиматах города Астаны и Атырауской области.