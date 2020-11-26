В Шымкенте случился настоящий бэби-бум.

И карантин нашим женщинам не помеха — в третьем мегаполисе страны увеличилось количество будущих мам. Беременных женщин почти на 1,5 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Если за первые 10 месяцев прошлого года в городе была зарегистрирована 25 271 беременная, а в этом году — 26 695.

«Рождаемость растет. По сравнению с прошлым годом, сейчас даже несмотря на карантин, увеличивается количество беременных. Женщины не боятся коронавируса и все равно идут рожать», — рассказала Мадина КЕНЖАБАЕВА, главный врач шымкентского городского родильного дома.

Увеличилось и количество родившихся шымкентцев. В прошлом году за 10 месяцев родились 23 392 малыша, в этом — 25 160. Индира Жумабекова родила сегодня ночью, женщина говорит — от природы не убежишь, и же карантин детям не помеха. Индира стала мамой в четвертый раз, она уверяет среди ее подруг и знакомых тоже случился настоящий бэби-бум.

«Во время карантина я тоже смотрю очень много беременных женщин стало, и среди моих подруг тоже. Сначала, конечно, было страшно, как рожать в карантин в такое непростое время, но я максимально себя берегла, ни с кем не контактировала и успешно все прошло», — говорит роженица.

Прибавилось и жителей Туркестанской области. Жительницы соседнего с Шымкентом региона активно повышают демографическую ситуацию в стране. Рожениц там стало на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Каждый день в Туркестанской области рождается около 200 малышей. Больше стало и двойняшек и тройняшек.

Несмотря на экономический упадок, демографическая ситуация в стране идет на прибыль.