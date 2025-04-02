Размер выплаты по беременности и родам ограничили

Размер соцвыплаты по беременности и родам теперь ограничен и равен 7 минимальным заработным платам, независимо от количества работодателей.

В 2025 году эта сумма составит 595 тысяч тенге. Это изменение направлено на предотвращение искусственного завышения выплат через фиктивное трудоустройство или регистрацию ИП, пояснили в минтруда.

Выплата, как и ранее, рассчитывается исходя из среднемесячного дохода за период декретного отпуска, который стандартно составляет 126 дней. Правда, теперь из расчета исключаются социальные отчисления, внесенные после даты наступления социального риска — то есть после того, как женщина уже ушла в декрет или начался отпуск по уходу за ребенком.

Как рассказали в минтруда, с сентября прошлого года полторы тысячи получателей социальных выплат подтвердили, что искусственно завышали свои доходы. Ранее глава ведомства Светлана Жакупова рассказала, в отношении казахстанок, которые несправедливо получили повышенные декретные выплаты, возбуждено 16 уголовных дел. Сумма нанесённого ущерба составила 158 млн тенге.

«Указанные поправки разработаны для обеспечения целевого использования активов государственного фонда социального страхования и исключения мошеннических схем при назначении социальных выплат», — говорит главный специалист филиала государственного фонда социального страхования Гульнар Кашаубаева.

Эксперты предупреждают, что ограничение размера социальных выплат по беременности и родам может негативно сказаться на рождаемости в Казахстане. Для многих женщин декретный отпуск означает временную потерю работы, а для матерей-одиночек – единственный источник дохода. В условиях экономической нестабильности снижение выплат может стать серьезным препятствием для планирования семьи. При этом, расходы на социальные выплаты в последние годы составляли около 50% бюджета и новые меры, похоже, направлены на его оптимизацию.

Марат Абдурахманов, экономист: «Теперь, правительство хочет снизить эту долю, с текущего года, в 2025 году всего лишь 40%, в следующем году до 35% хотят довести. Инициатива ничем хорошим не закончится, государство взяло на себя долгосрочные обязательства поддерживать граждан и тот уровень жизни который у нас был».

Эксперты говорят, важно, чтобы экономия не сказалась на благосостоянии будущих матерей и их детей.