В Шымкенте обсуждают религиозные нормы в проекте новой Конституции

В Шымкенте идет активное обсуждение проекта новой Конституции. На каждой встрече горожане поднимают острые вопросы по предлагаемым нормам документа.

На этот раз в центре внимания оказалась тема религиозного образования. Жителей жилого массива Кокбулак интересовал вопрос получения детьми духовных знаний.

«Может ли имам обучать детей религии во время каникул? Разрешено ли это?», — задаются вопросом жители.

Ответ экспертов однозначен: образовательный процесс в школах и колледжах останется строго светским. Религиозным дисциплинам в стенах официальных учебных заведений места нет — это прописано в проекте Основного закона. Однако это не означает тотальный запрет. Мечети и медресе сохранят свои функции, если будут соблюдены строгие юридические фильтры.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента:

«Согласно новой Конституции, в организациях образования будь то государственные или частные детские сады, школы, колледжи и институты, преподавать религию нельзя. При этом нет никаких запретов на дополнительное обучение детей в мечетях. Если есть согласие родителей, а у наставника имеется специальное разрешение и сертификат, такая деятельность законна».

Фундаментальный принцип «религия отделена от государства» теперь закреплен в седьмой статье проекта. Государство берет на себя роль регулятора: духовные организации свободны в своей деятельности, пока они не пересекают черту общественной безопасности и национальных интересов.