Как изменился налоговый режим для самозанятых в Казахстане

С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый налоговый режим для самозанятых, в том числе работающих через интернет-платформы.

«В целях развития платформенной занятости и легализации доходов граждан введён специальный налоговый режим, интеграция с 33 платформами уже проведена: 27 из них выполняют функции налогового агента, ещё 4 находятся на стадии тестирования», — сообщил заместитель председателя комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов на пресс-конференции в СЦК.

По словам Ахметова, «число занятых через платформы составляет 369 тыс. человек, за которых перечислено уже 1,1 млрд тенге социальных платежей. Из них 366 тыс. — новые самозанятые лица, 2,6 тыс. — действующие ИП. 86% работают через платформы, 14% — самостоятельно. Для перехода на спецналоговый режим самозанятым ИП необходимо сняться с учета в качестве индивидуального предпринимателя, а применение режима начинается с даты первого чека, сформированного в мобильном приложении E-Salyq Business».

Для применения нового режима предусмотрены условия: не быть индивидуальным предпринимателем, не использовать наёмный труд, осуществлять разрешённые виды деятельности и иметь доход не более 300 МРП.

«Граждане освобождаются от НДС, от уплаты ИПН и сдачи отчетности. Самозанятые уплачивают только социальные платежи в размере 4% от дохода (по 1% каждого платежа — ОПВ, ОПВР, СО и ОСМС)», — добавил Ахметов.