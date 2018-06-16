В Астане с участием представителей Минтруда, НПО, бизнеса, госорганов, депутатов и общественных деятелей провели круглый стол на тему «Формализация самостоятельно и неформально занятого населения: необходимые законодательные меры», сообщает InformБЮРО.

В Казахстане согласно статистике в прошлом году число неформально занятых в экономике составило около 1,4 млн человек. Для них Министерство труда и социальной защиты РК разработало специальный налоговый режим, по которому эта категория населения будет оплачивать всего один взнос — единый совокупный платёж.

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«Для плательщиков ЕСП будут определены более низкие ставки по налогу и социальным платежам, чем в общем режиме. Размер ЕСП будет фиксированным, это значит, что не будет необходимости самостоятельно исчислять суммы взносов в различные социальные фонды. Так, по данным МТСЗН РК, планируется, что размер ЕСП для жителей города составит один МРП, села — половина МРП. В ходе беседы вице-министр труда и соцзащиты Нуржан Альтаев подробно рассказал, как распределят поступившие средства. Таким образом: 10% пойдут на индивидуальный подоходный налог; 20% в государственный Фонд обязательного социального страхования; 30% на пенсионные выплаты; 40% в Фонд обязательного социального медицинского страхования», — сказано в сообщении.

Также разработчики поправок предлагают ввести единые определения «занятого лица» и «самостоятельно занятого лица». По их мнению, различия между ними существенные. Согласно проекту закона, к занятым лицам будут относиться 11 категорий граждан:

1. работающие по трудовому договору, а также лица, имеющие иную оплачиваемую работу (трудовую функцию);

2. индивидуальные предприниматели;

3. лица, занимающиеся частной практикой;

4. получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;.

5. являющиеся учредителями (участниками, акционерами) хозяйственных товариществ и акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов, при условии отсутствия участия государства;

6. являющиеся учредителями (членами) крестьянского или фермерского хозяйства;.

7. занятые деятельностью на личных подсобных хозяйствах с целью получения дохода;.

8. осуществляющие деятельность с целью получения заработка и (или) извлечения доходов, без 9. заключения договоров и (или) без государственной регистрации деятельности;.

10. проходящие службу в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, правоохранительных и специальных государственных органах РК;.

11. граждане РК, временно работающие за пределами РК.

Эти поправки в законодательство планируют внести в Мажилис на согласование во II квартале 2018 года.

9 февраля на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана поднял вопрос о ситуации вокруг самозанятого населения. По словам главы государства, эта часть граждан не платит налогов, и посчитать её численность профильные министерства не могут уже многие годы.