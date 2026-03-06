Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Международного комитета Красного Креста

Касым-Жомарт Токаев принял президента Мирьяна Сполярич — руководителя международного комитета Красного Креста. В ходе встречи стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества и укрепления международного гуманитарного права.
Глава государства подчеркнул особую роль организации, действующей на основе нейтрального мандата.
«Международный комитет Красного Креста играет очень важную роль в системе гуманитарного сотрудничества. Мы высоко ценим ваш вклад в укрепление норм международного гуманитарного права», — отметил президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, гуманитарная помощь должна оставаться вне политики.
«Мы убеждены, что ваша организация вносит значительный вклад в продвижение универсальных человеческих ценностей, особенно в регионах, где люди нуждаются в поддержке», — добавил он.
Отмечено, что Казахстан является одним из шести государств-инициаторов глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.
Также стороны обсудили подготовку к международной конференции по вопросам гуманности во время войны, которая пройдет в конце года в Иордания.
Мирьяна Сполярич выразила благодарность Казахстану за поддержку гуманитарной деятельности.
«Многолетний конструктивный диалог между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста успешно развивается с 1990-х годов», — отметила она.
Глава МККК также подчеркнула важность участия государств в соблюдении международных норм.
«Все государства являются участниками Женевских конвенций, однако их сила во многом зависит от готовности стран последовательно поддерживать эти нормы», — сказала Мирьяна Сполярич.
Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и развитии гуманитарного сотрудничества.