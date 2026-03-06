Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Международного комитета Красного Креста

Касым-Жомарт Токаев принял президента Мирьяна Сполярич — руководителя международного комитета Красного Креста. В ходе встречи стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества и укрепления международного гуманитарного права.

Глава государства подчеркнул особую роль организации, действующей на основе нейтрального мандата.

«Международный комитет Красного Креста играет очень важную роль в системе гуманитарного сотрудничества. Мы высоко ценим ваш вклад в укрепление норм международного гуманитарного права», — отметил президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, гуманитарная помощь должна оставаться вне политики.

«Мы убеждены, что ваша организация вносит значительный вклад в продвижение универсальных человеческих ценностей, особенно в регионах, где люди нуждаются в поддержке», — добавил он.

Отмечено, что Казахстан является одним из шести государств-инициаторов глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.

Также стороны обсудили подготовку к международной конференции по вопросам гуманности во время войны, которая пройдет в конце года в Иордания.

Мирьяна Сполярич выразила благодарность Казахстану за поддержку гуманитарной деятельности.

«Многолетний конструктивный диалог между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста успешно развивается с 1990-х годов», — отметила она.

Глава МККК также подчеркнула важность участия государств в соблюдении международных норм.

«Все государства являются участниками Женевских конвенций, однако их сила во многом зависит от готовности стран последовательно поддерживать эти нормы», — сказала Мирьяна Сполярич.

Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и развитии гуманитарного сотрудничества.