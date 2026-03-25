Казахстан рассматривает новые проекты в нефтегазовой сфере

Казахстан и Shell обсудили развитие добычи на крупнейших месторождениях.

В рамках рабочей поездки в США министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провёл встречу с главным исполнительным директором компании Shell Ваэлом Саваном.

Стороны подчеркнули, что Shell остаётся стратегическим и долгосрочным инвестором, активно участвующим в освоении ключевых нефтегазовых активов Казахстана.

Основное внимание на переговорах было уделено текущему состоянию и перспективам увеличения добычи на крупнейших месторождениях страны — Кашагане и Карачаганаке.

Участники встречи рассмотрели реализацию инвестиционных проектов, которые вносят значительный вклад в экспортные доходы республики.

Отдельно отмечено, что Казахстан рассматривает различные варианты самостоятельной реализации проектов газоперерабатывающих заводов.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы надёжности и безопасности экспортных маршрутов.

Подчёркнута важность бесперебойной работы системы Каспийского трубопроводного консорциума для стабильных поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Кроме того, стороны затронули развитие внутренней нефтепереработки и геологоразведки. В частности, речь шла о модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов с целью увеличения производства зимнего дизельного топлива. Также отмечено продолжение совместной работы по поиску и оценке новых перспективных углеводородных участков.

В завершение встречи Ерлан Аккенженов подчеркнул, что эффективная координация между государством и инвесторами по ключевым инвестиционным решениям остаётся приоритетом для обеспечения устойчивого развития нефтегазовой отрасли Казахстана.