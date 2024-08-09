99,9% газификации: как Шымкент станет первым полностью газифицированным городом Казахстана

Вице-министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с населением города Шымкента, в ходе которой рассказал о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе региона, ответил на вопросы жителей города, касательно теплоснабжения, газоснабжения и хода ремонтных работ на ТЭЦ и подготовке к предстоящему отопительному сезону.

В ходе встречи было отмечено, что на сегодня уровень газификации Шымкента является одним из высоких по стране и составляет 99,9% или 1 миллион 173 тысяч человек имеют доступ к природному газу.

На 2024 год запланирована реализация 9 проектов (4 продолжающихся, 5 новых), в результате которых в перспективе дополнительно доступ к природному газу получат более 80 тыс. человек и уровень газификации составит 100%.

Вице-министр также проинформировал жителей, что на 2025 – 2026 годы рассматривается выделение средств в размере 5,0 миллиардов тенге на реализацию нового проекта «Строительство ПС 110/35/10 кВ и электрических сетей 110 кВ в микрорайоне «Ынтымак» города Шымкента».

При реализации проекта около 45 тысяч жителей микрорайонов «Ынтымак», «Солтүстік саяжай», «Жаңатұрлан», «Темірші әулие» и новый терминал аэропорта в северо-западной части Шымкента будут обеспечены бесперебойным электроснабжением.

Еще одним важным направлением является рынок сжиженного нефтяного газа.

Предельная розничная цена на сжиженный нефтяной газ в Шымкенте составила 70 тенге за 1 литр.

В регионе имеется 4 газонаполнительных станции и 192 автомобильных газозаправочных станций.

Потребление сжиженного нефтяного газа в области за январь-июнь текущего года составило 68 тысяч тонн, за аналогичный период прошлого года потреблено порядка 59 тысяч тонн.

«Хотелось бы отметить, что нами принимаются меры по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа, с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен. Данные меры позволят избежать резких скачков розничных цен путем установления предельной розничной цены реализации сжиженного нефтяного газа», — сказал Е.Аккенженов.

Кроме этого, вице-министр Ерлан Аккенженов ответил на интересующие вопросы жителей, а также обсудил с субъектами бизнеса вопросы обеспечения сжиженным нефтяным газом города Шымкента.

Рассмотрены вопросы касательно нормативно-правовых актов распределения СНГ по регионам.