Казахстан усиливает международное сотрудничество в сфере защиты растений

Казахстан принял участие в 20-й сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), посвящённой вопросам фитосанитарной безопасности и международного сотрудничества в сфере защиты растений.

Страну представил заместитель председателя КГИ в АПК МСХ РК Саят Сакмолдин.

Участники обсудили совершенствование Международных стандартов фитосанитарных мер и новые подходы к защите растительной продукции.

«Международное сотрудничество играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства и безопасной торговли растительной продукцией. Участие в сессии позволяет обмениваться опытом и внедрять лучшие международные практики», — отметил Саят Сакмолдин.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по совершенствованию стандартов и укреплению глобальной системы карантина растений.