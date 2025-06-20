Фуру арбузов выбросили в яму в Шымкенте

Партия арбузов, не прошедшая фитосанитарный контроль, была уничтожена в Шымкенте.

Ролик распространился в сети. На кадрах видео мужчина выбрасывает из фуры арбузы в яму.

«На юге Казахстана целую партию бахчевых пришлось уничтожить после того, как продукция не прошла фитосанитарную проверку», — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Твой Шымкент (@tvoy.shymkent)

Казахстанцы выразили свое мнение в комментариях.

«Берегите себя и своих близких. Дождусь сентября», «Всю жизнь арбузы покупали август-сентябрь. Но не в конце мая и июнь», » Здоровье людей дороже! Ждем августовских арбузов!», » Столько времени сил и средств потрачено было на эти пестициды, в попытках накормить людей отравой. Ладно, людей не жаль, но себя-то пожалейте, это же ваши труды. Всем добра! И добросовестных агрономов», — написали пользователи.

Также подписчики отметили, что в погоне за заработком не нужно забывать о главном – о здоровье населения.