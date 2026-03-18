Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Казахстан впервые за семь лет направил бизнес-миссию в Монголию

Казахстан впервые за семь лет направил бизнес-миссию в Монголию

-
Редактор Юлия Машковская
-
19
Фото министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Как отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров, эта бизнес-миссия для Казахстана не разовая поездка. Дальше будем работать системно. Монголию мы рассматриваем не просто как рынок сбыта, а как полноценного партнера.

Миссия проходит в Улан-Баторе при участии Министерства торговли и интеграции и QazTrade.

«В составе делегации казахстанские компании из агропромышленного комплекса, фармацевтики и промышленности», — добавили организаторы.

Монголия становится приоритетным рынком благодаря удобной логистике и потребностям в продуктах питания, строительных материалах, топливе и оборудовании. По итогам 2025 года товарооборот превысил 133 млн долларов, из которых 123 млн — казахстанский экспорт.

«Около 90% нашего экспорта — готовая продукция: мука, зерно, масло, сладости, напитки, стройматериалы, металл и топливо», — подчеркнули в QazTrade.

Казахстан и Монголия могут развивать взаимодополняющую кооперацию: «Сильная сторона Казахстана — переработка и экспорт зерна, Монголия обладает развитым животноводством», — отметили эксперты.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.