Казахстан впервые за семь лет направил бизнес-миссию в Монголию

Как отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров, эта бизнес-миссия для Казахстана не разовая поездка. Дальше будем работать системно. Монголию мы рассматриваем не просто как рынок сбыта, а как полноценного партнера.

Миссия проходит в Улан-Баторе при участии Министерства торговли и интеграции и QazTrade.

«В составе делегации казахстанские компании из агропромышленного комплекса, фармацевтики и промышленности», — добавили организаторы.

Монголия становится приоритетным рынком благодаря удобной логистике и потребностям в продуктах питания, строительных материалах, топливе и оборудовании. По итогам 2025 года товарооборот превысил 133 млн долларов, из которых 123 млн — казахстанский экспорт.

«Около 90% нашего экспорта — готовая продукция: мука, зерно, масло, сладости, напитки, стройматериалы, металл и топливо», — подчеркнули в QazTrade.

Казахстан и Монголия могут развивать взаимодополняющую кооперацию: «Сильная сторона Казахстана — переработка и экспорт зерна, Монголия обладает развитым животноводством», — отметили эксперты.