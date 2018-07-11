Поддельные документы использовались при ввозе в Казахстан подержанных иномарок из Монголии, передает пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК.

Как сообщается, в соответствии с требованиями таможенного законодательства РК, использование без ограничений автомобилей, ввезенных из иностранных государств (не входящих в Евразийский экономический союз) допускается только после их таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов.

«Несмотря на данные требования, на сегодняшний день на свободном рынке имеются автомобили, которые были ввезены из Монгольской Народной Республики с нарушением норм таможенного законодательства. Для постановки на регистрационный учет в органах внутренних дел нарушители использовали поддельные таможенные документы», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, незаконная схема была установлена по итогам сверки базы данных информационных систем таможенных служб Российской Федерации и Республики Казахстан, а также данных о постановке на учет автотранспортных средств в министерстве внутренних дел Республики Казахстан.

В основном завозились автомобили производства Южной Кореи, 2001-2010 годов выпуска.

«В настоящее время для обеспечения уплаты таможенных платежей, налогов органами государственных доходов принимаются меры по задержанию контрабандных автомобилей. В этой связи, призываем граждан при покупке подержанных автомобилей быть осмотрительными и обратить особое внимание на проверку достоверности таможенной очистки (растаможки) автомобиля, путем обращения в территориальные органы государственных доходов», — говорится в сообщении.