Казахстанцы могут подать заявку на службу онлайн через SARBAZ+

В Казахстане стартовала призывная кампания, и теперь подать заявку на срочную воинскую службу можно онлайн — через платформу myarmy.kz.

Речь идет о проекте SARBAZ+, который предлагает современный формат службы и уже привлекает значительный интерес среди молодежи.

Чтобы подать заявку, достаточно зайти на сайт, ознакомиться с условиями и заполнить анкету. Далее система автоматически сопровождает кандидата на всех этапах отбора.

Сначала заявка проходит проверку, после чего кандидат получает приглашение в военкомат для прохождения медицинской комиссии. Затем проводится собеседование с представителями воинской части, по итогам которого принимается решение о зачислении или отказе. Все этапы прозрачны, а перечень необходимых документов доступен на платформе.

Ключевая особенность SARBAZ+ — акцент на обучении современным навыкам. Во время службы военнослужащие не только выполняют учебно-боевые задачи, но и получают востребованные специальности.

Так, в учебных классах Rtel осваивается радиосвязь, по программе Ashik Aspan — управление беспилотниками, а также работа с современными технологическими решениями Eltex.

Дополнительно предусмотрены курсы по кибербезопасности, защите данных, основам искусственного интеллекта и изучению английского языка с использованием цифровых платформ.

В воинских частях созданы комфортные условия: оборудованы спортивные площадки, тренажерные залы, зоны отдыха и электронный тир. Внедрены цифровые сервисы, включая систему видеоаналитики, бот «Ай-сулу» и платформу ARMIA.KZ.

Интерес к проекту уже высокий: на данный момент подано 268 заявок, из которых отобрано около 90 кандидатов. Конкурс составляет примерно три человека на место, поэтому попасть в проект смогут не все.

SARBAZ+ демонстрирует, что срочная служба может стать не только обязанностью, но и возможностью получить практические навыки для будущей профессии. В перспективе проект планируется масштабировать и внедрить в других воинских частях. Сейчас же это один из самых доступных и удобных способов пройти службу — достаточно подать заявку онлайн.