Казахстанцы всё реже снимают деньги в банкоматах

Казахстанцы стали реже снимать наличные деньги. Число операций по обналичиванию средств сократилось до минимального уровня с начала 2017 года. Эксперты связывают это с активным переходом на безналичные расчёты, такой формат стал удобнее, безопаснее и зачастую выгоднее, как для самих граждан, так и для бизнеса и банковской системы в целом.

По данным нацбанк, в январе количество операций по снятию наличных с банковских карт сократилось на 3% за год и вернулось к уровню девятилетней давности, несмотря на то, что число самих карт за это время выросло в пять раз.

Эксперты объясняют тенденцию просто: наличные уступают место цифровым платежам. Карты, QR-оплата и онлайн-сервисы сделали ношение крупных сумм денег не только неудобным, но и небезопасным.

«У нас в большей степени использование наличного оборота, уже сейчас носят более незаконную коннотацию. Наличка эта связана в большей степени с отсутствием учета наличка. Это выходит за рамки такого надзора за законностью. Есть как бы свои и минусы того, что любую сумму банк может заблокировать по указанию государственного органа», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Дополнительным фактором снижения интереса к наличным становятся инициативы банков второго уровня, различные акции и кешбэк-программы. Совершая безналичные платежи, люди могут получать дополнительный доход. Кроме того, онлайн-покупки нередко обходятся дешевле оффлайн-продаж, за счет прямых поставок от поставщиков, минуя посредников.

«Для самих банков тоже невыгодно. Потому что снятие наличности – это расходы на инкассации, те же какие-то расходы к кассовых комиссий. Это всегда затратно, поэтому они включают комиссию за снятие наличных. Это невыгодно и населению, и тем же юридическим лицам совершать наличность. Кроме этого, сейчас государство стимулирует снижение наличных денежных оборотом путем установления определенных лимитов», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты сходятся во мнении, даже как инструмент сокрытия отдельных операций наличные теперь вряд ли смогут конкурировать с безналичными расчетами.

Цифровые платежи прочно вошли в повседневную жизнь и продолжают вытеснять наличность из финансового оборота.