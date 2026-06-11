Новые детские и спортивные площадки появятся в Аль-Фарабийском районе

В Шымкенте продолжается реализация проекта «Бюджет народного участия», направленного на развитие городской инфраструктуры с учетом предложений и инициатив жителей. В рамках программы во всех районах города ведется работа по благоустройству общественных пространств и созданию комфортной среды для населения.

Так, в Аль-Фарабийском районе в текущем году планируется установить современные детские игровые площадки по 40 адресам. Кроме того, в пяти дворах появятся комплексные спортивные и игровые зоны, предназначенные для занятий физической культурой и активного досуга жителей всех возрастов. Новые объекты будут оснащены современным оборудованием и полностью соответствовать требованиям безопасности.

Работы уже начались на семи объектах. Подрядные организации проводят подготовку территорий: демонтируют устаревшие конструкции, очищают участки, выравнивают поверхность, приводят в порядок инженерные коммуникации, укладывают безопасное покрытие и устанавливают новые игровые и спортивные элементы.

Реализация проекта позволит обновить существующие дворовые площадки, увеличить количество спортивных объектов и создать для жителей района более комфортные условия для отдыха, занятий спортом и семейного досуга.

Проект «Бюджет народного участия» остается одним из эффективных инструментов развития городской среды, способствуя повышению качества жизни населения, совершенствованию инфраструктуры и формированию безопасных и благоустроенных общественных пространств.