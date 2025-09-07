Банкоматы выдадут деньги только владельцу карты

Поход в банкомат для Карины Мухамадеевой, является обязательной ежемесячной процедурой. Девушка с легкостью оплачивает все покупки через мобильные приложения, но ее 79-летняя бабушка с современными технологиями на «ВЫ». Поэтому у Карины важная задача в день выдачи пенсии привезти наличные пожилому человеку.

Новость о том, что в Казахстане изменились правила пользования банковскими картами и то, что теперь снять деньги в банкомате не может даже родная внучка, стало для нее неприятной неожиданностью.

«У меня бабушка доверят только нам, она боится, что не сможет подойти к банкомату и правильно набрать пароль. Еще минус в том, что она плохо видит и ходит. Это очень неправильное нововведение. Многие бабушки очень зависят от внуков, от детей. Некоторые до сих пор кнопочными телефонами тяжело пользуются», — говорит жительница Шымкента Карина Мухамадеева.

Новые правила которые по задумке направлены на борьбу с мошенниками и дропперами, которые передают карты преступникам, усложнили жизнь тем, кто заботится о пожилых людях, считает Карина. Ездить в банкомат с бабушкой, в силу возраста, довольно затруднительно. У девушки есть сомнения, что ноу-хау наоборот станет отличным поприщем для тех, кто не чист на руку.

«Бабушки, дедушки будут подходить. Если «фейс айди» будет, то начнут просить помощи, чтобы разобраться. Возможно этим воспользуются мошенники, которые будут стоять, караулить их и затем подходить. Многие пожилые люди, даже не верят банкоматам. И вот человек может их попросту обсчитать», — делится мнением Карина.

Финансы не выдадут и законным супругам, об этом заявила глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. Госдеятель уверена, что новые правила снизят риск неправомерного доступа к деньгам и защитит клиентов банков от спорных списаний.

«Это связано с ужесточением требований по использованию карт и проведению верификации, что эта карта используется самим человеком. В целом, правильно, когда платежная карта проверяется, что именно тот человек, на которого выпущена карта, ею пользуется», – говорит Мадина Абылкасымова.

В департаменте полиции сообщают, что махинаций с картами с каждым годом меньше не становится. И возможно новые правила сократят количество обманутых и доверчивых граждан.

«По городу Шымкент по итогам 8 месяцев зарегистрировано 432 уголовного дела по статьям интернет-мошенничество, где почти во всех уголовных делах привлечены дропы. Теперь, новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения. Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан. Часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления», — сообщил оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города Шымкент Султан Кабыл.

Данные изменения обещают повысить дисциплину в использовании карт и снизить риски отмывания денег.