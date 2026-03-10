Коммунальные службы Шымкента работают в усиленном режиме из-за непогоды

Очередной сюрприз шымкентцам преподнесла погода. Несколько дней подряд в городе стояла плюсовая температура, однако ее сменили дожди, а затем и снегопад. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, борясь с мартовским обильным снегом.

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега привели к скоплению воды на некоторых улицах города, что значительно осложнило передвижение пешеходов и транспорта. Наиболее сложная ситуация сложилась на участках дорог, расположенных в низинах — там уровень воды заметно поднялся, создавая неудобства для горожан и водителей.

В связи с этим коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Параллельно ведётся очистка ирригационных арыков и повышение их пропускной способности.

В Туранском районе, например, непрерывно работают 3 бригады.

Олжас Торебаев, специалист ТОО «Шымкентспецкомплекс»: «После вчерашнего непрерывного дождя, работы по очистке воды ведутся в усиленном режиме. В первую очередь мы отрабатываем заявки, поступившие в Айкомек. Есть места, где просел грунт, где отсутствуют лотки, например, в микрорайоне Курсай. Затем очищаем участки, где скопилась вода. В местах водоотвода ещё остаётся снег».

Коммунальщики проводят работы по очистке улиц от воды, используя специальную технику и насосное оборудование. В районы, где наблюдается скопление воды направлены специальные бригады, ситуация находится под полным контролем, сообщил представитель управления развития комфортной городской среды.

Айдос Куанышов, главный специалист отдела управления развития комфортной городской среды: «После дождя пошёл снег, из-за чего ирригационные арыки оказались забиты, и произошло скопление воды. По городу для борьбы с подтоплениями и уборки снега было задействовано 189 единиц техники. На данный момент угрозы на этих участках нет, воду откачали. Работы продолжаются».

В целом по городу днём работают около 2 тысяч коммунальных работников, а в ночное время службу несут более 100 специалистов.