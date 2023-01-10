83 человека попали в травмпункты Шымкента из-за непогоды

За двое суток как минимум 83 человека пострадали в Шымкенте. Обильный снегопад спровоцировал наплыв пациентов в травматологических пунктах, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения южного мегаполиса. Люди обращаются с переломами, ушибами рук и ног. Сегодня, 10 января, только до обеда количество пациентов достигло 26 человек. Все они получили травмы из-за сугробов и скользких дорог.

Медики советуют, не надевать скользкую обувь, ходить по натоптанным тропинкам и не перебегать дорогу. А самое главное, смотреть за детьми и не оставлять их без присмотра.

Для комфорта и безопасности горожан в городе круглосуточно работают коммунальные службы. Но по словам горожан, эффективность очистки снега, оставляет желать лучшего.