Малый и средний бизнес усиливает роль в экономике Казахстана

Меры государственной поддержки предпринимательства способствуют росту экономики и занятости в Казахстане. Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса работают 4,5 млн человек, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

По данным официальной статистики, по итогам третьего квартала 2025 года доля МСБ в ВВП достигла 40,5%, увеличившись с 39,3% годом ранее.

«Сегодня почти каждый второй занятый в экономике связан с малым и средним бизнесом», — отмечается в сообщении.

Также вырос объем выпуска продукции субъектами МСБ. За третий квартал 2025 года он составил 73,1 трлн тенге, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из ключевых инструментов поддержки предпринимателей остается субсидирование кредитов и предоставление государственных гарантий через Фонд Даму.

«Ставка по кредитам для предпринимателей составляет 13,2% годовых, максимальная сумма займа — до 200 млн тенге, а срок кредитования — до трёх лет», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, с 2025 года запущена программа льготного финансирования «Өрлеу», предусматривающая кредиты под 12,6% годовых на сумму до 7 млрд тенге. По итогам года в рамках программы поддержано 2 278 проектов на сумму 588,2 млрд тенге.

Как отмечается, комплексные меры государственной поддержки позволяют предпринимателям расширять производство, открывать новые предприятия и создавать рабочие места.