В Казахстане запускают платформу Qalqan для контроля медрасходов

Фонд социального медицинского страхования объявил о поэтапной цифровой модернизации системы финансирования здравоохранения. Ключевым элементом станет платформа Qalqan — технологическая основа модели «ОСМС 2.0».

Система автоматизирует учет, проверку и оплату медицинских услуг, повышая прозрачность и эффективность расходования средств. При этом она не затрагивает лечебные процессы и внедряется без дополнительных затрат, на базе действующей госинфраструктуры.

На первом этапе уже внедрены электронные досье медорганизаций, цифровая идентификация пациентов и интеграция с информационными системами. В дальнейшем планируется масштабирование, внедрение ИИ-аналитики и новых механизмов оплаты.

Для граждан появятся удобные сервисы: подтверждение визита через QR-код, доступ к истории оплат и возможность обратной связи через приложение eGov Mobile.

Платформа позволит усилить контроль за расходами, исключить «приписки» и ускорить выплаты добросовестным клиникам.