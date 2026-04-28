В Казахстане завершилась регистрация на основное ЕНТ-2026

Завершён приём заявлений на основное ЕНТ-2026. Тестирование пройдёт с 10 мая по 10 июля, абитуриенты смогут сдать его дважды и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом.

Заявки подали около 240 тыс. человек (с учётом двух попыток — более 446 тыс.). Большинство выбрали казахский язык (73%), 27% — русский, 521 — английский. Самые популярные комбинации предметов — «Математика–Физика» и «Биология–Химия».

Формат экзамена не изменился: 120 заданий, максимальный балл — 140, время — 4 часа. Пороговые баллы для поступления остались прежними.

Для подготовки доступны пробные тесты, списки литературы и анализ результатов. Во время экзамена усилят меры безопасности и видеоконтроль.