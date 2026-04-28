Более 1800 жителей Шымкента получат социальные выплаты к памятным датам

В Шымкенте единовременная социальная помощь предоставляется в соответствии со специальными правилами. Она утверждена решением городского маслихата от 19 марта 2024 года по инициативе акима города Габита Сыздыкбекова и выплачивается к праздничным и памятным датам.

В апреле и мае текущего года данной мерой социальной поддержки будет охвачено 1876 человек.

Единовременные выплаты в размере 45 МРП (194 625 тенге) предусмотрены:

– к 26 апреля — Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС — для 192 человек;

– к 7 мая — Дню защитника Отечества — для 181 человека, приравненного к ветеранам Великой Отечественной войны.

Выплаты в размере 15 МРП (64 875 тенге) будут предоставлены:

– к 9 мая — Дню Победы — 1280 труженикам тыла;

– 60 супругам лиц с инвалидностью, скончавшихся вследствие ранений или заболеваний, полученных в годы Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак;

– 163 семьям погибших военнослужащих.