Предприниматели заявляют о критическом снижении продаж

По словам Чингиза Айнабекова, основателя бизнес-клуба, который объединяет более 80 предпринимателей, бизнесмены из разных сфер подтверждают спад деловой активности. Снижение спроса связывают с падением уровня жизни казахстанцев.

«У нас есть магазин женской одежды и наши поставщики из Турции, мы с ними общались, и они тоже говорят: Что у вас в Казахстане происходит, почему ваши покупатели из Казахстана клиенты не приезжают, не заказывают? Кто-то брал под реализацию товары, они не выплачивают долги», — говорит основатель бизнес-клуба ABСLUB Чингиз Айнабеков.

Дополнительную тревогу в у предпринимателей вызывает и налоговая реформа. Вместо поддержки бизнеса она воспринимается как ещё одна нагрузка. Это усиливает давление на предпринимателей и подрывает уверенность потребителей. Многие компании переходят в онлайн, сокращают ассортимент и нередко работают себе в убыток.

Александра Томашевич, бухгалтер: «Проверяют нашу стойкость выдержим ли мы, дают как по налогам нагрузку, мы сейчас активно готовимся к 2026 году, полностью меняется налогообложение, налоговые режимы, ставка НДС. Сейчас выход — адаптироваться к этим условиям, переводят на онлайн продажи, сотрудников отпускают в отпуска, обычно без содержания».

Эксперты говорят, среди предпринимателей и покупателей участились просрочки по кредитам, вырос уровень невозвратов долгов, усилилась общая экономическая нестабильность.

По словам экспертов, часть предпринимателей в Казахстане закрывают свои компании и переезжают в другие страны с более низкой налоговой нагрузкой. В первую очередь, речь идет о тех бизнесах, которые могут работать онлайн или сотрудничать с международными маркетплейсами. Оставшиеся же предприниматели, по мнению специалистов, будут больше инвестировать в маркетинг и улучшение качества предоставляемых услуг, чтобы сохранять конкурентоспособность на внутреннем рынке.