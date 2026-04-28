В Туркестанской области усилили борьбу с саранчой

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестанской области усилили борьбу с марокканской саранчой и улучшение фитосанитарной ситуации.

Обследовано более 546 тыс. гектаров, на 176 тыс. выявлено превышение порога вредоносности. В ряде районов уже проводятся обработки и постоянный мониторинг.

На совещании под руководством замакима области Нурбола Турашбекова поручено усилить контроль, увеличить число специалистов и эффективно распределить технику.

Также обсуждены внедрение фильтров для теплиц на угле и развитие водосберегающих технологий. Работы находятся на контроле властей.

