Маркировка древесины поможет бороться с незаконной вырубкой

В Казахстане подвели итоги пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости древесины, который проходил с августа 2025 года по январь 2026 года. Эксперимент был направлен на тестирование цифрового учёта древесины на всех этапах — от заготовки до продажи.

В проекте участвовали «Семей Орманы» и предприниматели области Абай. В рамках эксперимента на брёвна наносили специальные пластиковые пломбы с уникальным кодом, после чего данные о происхождении древесины и объёмах заготовки заносились в информационную систему.

Каждому бревну присваивался уникальный код, который позволял отслеживать движение древесины по всей цепочке поставок.

«Маркировка древесины рассматривается как один из инструментов защиты лесных ресурсов страны. Фиксация операций в цифровой системе усложнит легализацию незаконно заготовленной древесины», — отметили в министерстве экологии и природных ресурсов.

По итогам пилота подтверждена техническая возможность внедрения системы без значительных затрат, а также подготовлены предложения по дальнейшему развитию цифровой маркировки и её интеграции с государственными информационными системами.