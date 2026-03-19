Цифровая маркировка лекарств в Казахстане: что покупают чаще всего

С 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная цифровая маркировка всех лекарственных средств. Система единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров позволяет фиксировать потребительский спрос в режиме реального времени.
«Система маркировки позволяет отслеживать движение каждой упаковки от производителя до конечного потребителя. Статистика отражает именно розничную реализацию лекарств в аптеках и гарантирует, что каждый препарат подлинный», — отметили в министерстве здравоохранения РК.
По данным аналитики, лидерами продаж стали:
1. Этиловый спирт — 4,1 млн единиц;
2. Натрия хлорид — 2,1 млн единиц;
3. Парацетамол — 1,75 млн единиц;
4. Ацетилсалициловая кислота — более 1,5 млн единиц;
5. Нафазолин — сосудосуживающее средство при насморке.
Также в ТОП-10 вошли: Цитрамон П — 1,23 млн, Меновазин — 897 тыс., ТераФлю, активированный уголь — 636 тыс., фурациллин — 623 тыс. проданных упаковок.
Каждая упаковка получает уникальный цифровой код Data Matrix.
Потребители, аптеки и проверяющие органы могут мгновенно проверить подлинность препарата через мобильное приложение Naqty Onim, что делает продажу фальсифицированных лекарств невозможной в легальном обороте.