Маршруты №42 и №70 обновлены современными автобусами

В Шымкенте продолжается системная работа по модернизации сферы общественного транспорта. Основная задача — «обеспечить жителям безопасное, комфортное и современное транспортное обслуживание».

На маршрутах №42 и №70 начали курсировать новые автобусы марки Yutong.

«Общее количество новых единиц общественного транспорта с учётом резервного состава составляет 30 автобусов», — отмечается в сообщении.

Автобусы рассчитаны на перевозку от 65 до 85 пассажиров и работают на экологически чистом газометане. Подчёркивается, что их технические характеристики полностью соответствуют международным стандартам.

Новые транспортные средства, произведённые в Казахстане, оборудованы системой вентиляции, электронными указателями маршрута, системой GPS-контроля и шестью камерами видеонаблюдения.

Кроме того, предусмотрены механический пандус для пассажиров с ограниченными возможностями и изолированное рабочее место водителя.

На маршруте №42 (микрорайон Кайтпас — Железнодорожный вокзал) задействовано 12 автобусов.

На маршруте №70 (микрорайон Кайнарбулак — центр «Гипер Хаус») работают 14 автобусов.

Со стороны акимата города реализуются комплексные меры, направленные на развитие конкуренции в сфере пассажирских перевозок, привлечение новых перевозчиков и системное повышение качества обслуживания.

«Эти меры способствуют обеспечению прав и безопасности пассажиров, а также приведению инфраструктуры общественного транспорта в соответствие с международными требованиями», — подчёркивается в информации.