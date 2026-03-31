Минздрав выявил сотни нелицензированных процедурных кабинетов

Министерство здравоохранения продолжает проверки частных процедурных кабинетов по всей стране с целью выявления фактов незаконной медицинской деятельности и нарушений стандартов оказания медицинской помощи.

По данным комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава, в ходе мониторинга было установлено, что из 1900 частных процедурных кабинетов 408 объектов осуществляли медицинскую деятельность без соответствующей лицензии.

По итогам проведённой работы 270 процедурных кабинетов добровольно прекратили свою деятельность. Часть субъектов выразила готовность легализовать свою работу и начала оформление необходимых разрешительных документов. В отношении 116 объектов инициированы внеплановые проверки.

В ходе завершённых проверочных мероприятий выявлен ряд системных нарушений, среди которых:

• осуществление медицинской деятельности без лицензии;

• несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

• нарушения условий хранения лекарственных средств;

• отсутствие квалифицированного медицинского персонала;

• отсутствие необходимых укладок для оказания экстренной медицинской помощи.

По результатам контрольных мероприятий:

• составлено 147 административных протоколов;

• наложены штрафы на сумму более 16 млн тенге.

Министерство здравоохранения отмечает, что принимаемые меры направлены прежде всего на обеспечение безопасности пациентов, повышение качества медицинских услуг и соблюдение требований законодательства.