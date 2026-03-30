В Шымкенте в процедурных кабинетах при аптеках скончались 4 человека. По фактам трагических случаев была проведена проверка, в ходе которой выявлен ряд нарушений. Об этом рассказали в комитете медфармконтроля.

В прошлом году в процедурных кабинетах Шымкента, которые работали при аптеках, погибли четыре человека. Об этом рассказали в комитете медфармконтроля на пресс-конференции в центре коммуникаций. По словам специалистов, почувствовав недомогание шымкентцы обратились в кабинеты при аптеках, где, после медицинских манипуляций им стало плохо и они скончались до приезда скорой помощи.

«Это разные процедурных кабинеты внутри аптек. В момент, когда препараты из аптеки применялись для потребителя, были зафиксированы случаи смерти до приезда скорой помощи», — Полат Бердалиев, заместитель руководителя департамента комитета медицинского и фармконтроля.

После инцидентов департамент совместно с правоохранительными органами провёл 13 внеплановых проверок. По их итогам деятельность 12 процедурных кабинетов была приостановлена, а также составлено 14 административных протоколов.

«По итогам проверки по выявленным нарушениям были приняты соответствующие меры, а также направлены письма в правоохранительные органы и департамент полиции для дачи правовой оценки и принятия процессуальных решений», — Полат Бердалиев, заместитель руководителя департамента комитета медицинского и фармконтроля.

Дополнительно в аптеках выявили 25 случаев незаконной реализации психотропных препаратов. Отдельное внимание уделили и стоматологическим клиникам: после поступивших жалоб проверили 34 учреждения. В целом по итогам внеплановых проверок составлено 331 административный протокол, а сумма наложенных штрафов превысила 41 миллион тенге.