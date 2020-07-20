Полицейские Туркестанской области задержали женщину, которая незаконно открыла у себя процедурный кабинет и реализовывала лекарства по завышенным ценам.

В ходе очередных рейдовых мероприятий сотрудники криминальной полиции, управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Келесского РОП выявили факт реализации местной жительницей лекарственных препаратов по завышенным ценам.

При проверке стражи порядка изъяли у женщины 28 видов медикаментов в количестве более 300 упаковок и медицинские средства. Также установлено, что жительница Келесского района занималась процедурными услугами у себя дома. Как оказалось, она работала незаконно. У нее отсутствовала лицензия и помещение не соответствовало санитарным нормам.

Собранные материалы по данному факту полицейские направили в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия соответствующего решения.

Всего же за время проведения оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий по выявлению фактов незаконной реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам полицейскими ДП Туркестанской области зарегистрировано 25 фактов и изъято около 2 тысяч различных лекарств и медицинских средств.

Работа в данном направлении будет иметь свое продолжение.