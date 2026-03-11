Неравные правила игры: иностранные маркетплейсы платят в разы меньше налогов

Иностранные маркетплейсы активно завоевывают казахстанский рынок, предлагая сверхнизкие цены, но при этом платят в казну лишь минимальные налоги. Проблему подняли эксперты, которые отмечают: зарубежные платформы платят в разы меньше налогов, чем казахстанские.

Это создает дисбаланс и ставит отечественных игроков в невыгодное положение.

Пока казахстанцы покупают дешевые товары на китайских маркетплейсах, местные компании сталкиваются с куда более строгими налоговыми правилами.

Эксперты отмечают, отечественные маркетплейсы платят широкий спектр налогов, это НДС, КПН, социальные взносы и зарплаты сотрудников. В то время как многие иностранные платформы ограничиваются только налогом на Google.

По данным аналитиков рэнкинг за девять месяцев прошлого года 86 зарубежных платформ внесли в бюджет около 40 млрд тенге, тогда как три казахстанских более 210 миллиардов

«Намного меньше налоговая нагрузка, что, я считаю, недопустимо, поэтому я считаю, что антимонопольному ведомству, в частности вообще камбину нужно определить, какую-то норму, чтобы это все в одно русло вписать. То есть чтобы они все, конкуренция была равной, а не так, чтобы мы сейчас ущемляем своих отечественных маркетплейсов в угоду иностранным», — Бекнур Кисиков, экономист.

Тем не менее, маркетплейсы играют важную роль в современной мировой экономике. При этом зарубежные платформы представлены по всему миру, а казахстанские в основном только в странах СНГ.

Главный вопрос, говорят эксперты, не только налогообложение, но и возможность представлять наши товары на иностранных платформах.

«Вопрос, думаю, не там, как продавать, а то, чтобы мы могли на данных маркетплейсах, неважно, наши, либо это зарубежные, да, чтобы была представленность наших товаров. И если будет правильное соотношение цены и качества, то будет покупать тот товар, который наиболее привлекательный для потребителя», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Неравная налоговая игра и слабая представленность наших товаров за рубежом грозят рынку засильем дешёвого импорта и замедлением роста отечественного производства, уверены специалисты.