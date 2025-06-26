Правила покупки в интернет-магазинах меняются для казахстанцев

Покупки в интернете подорожают для казахстанцев. Об этом сообщил вице-премьер министр Серик Жумангарин. Депутаты Мажилиса одобрили новые правила для онлайн-заказов из-за рубежа. Теперь весь процесс от оформления до доставки — будет проходить по новым, более строгим правилам.

Согласно документу, в Казахстане появится новый институт — оператор электронной торговли. Он будет отвечать за доставку товаров, оформление документов на таможне и даже хранение заказов до момента вручения покупателю. Вводится и новая форма оформления – декларация электронной торговли. Она будет охватывать весь объем товаров, покупаемых онлайн. Ранее это касалось только посылок, превышающих 200 евро или 31 килограмм.

Однако нововведения могут отразиться и на цене: если сейчас совокупный платеж при превышении лимитов составляет 15%, то в будущем казахстанцы будут платить 5% пошлины, и 12% НДС. Итого — 17%. При этом эксперты инициативу не отрицают. По их словам, у нее есть как плюсы, так и подводные камни.

Бекнур Кисиков, экономист: «Если говорить о введении института оператора электронной торговли, то суть заключается в том, что оператор будет выступать посредником между маркетплейсами и продавцами, автоматизируя сбор и передачу налоговой информации в Комитет государственных доходов. Но важно понимать, что на рынке работает большое количество иностранных маркетплейсов, деятельность которых, на мой взгляд, сегодня никак не регламентируется. Возникает закономерный вопрос: как обеспечивается налоговая дисциплина? Платят ли они налоги в полном объёме и насколько эффективно работает эта система?

С учётом того, что сектор электронной коммерции, особенно среди малого бизнеса, стремительно растёт, становится очевидна необходимость регулирования. Только налогов он приносит около 360 миллиардов тенге в год, а объёмы продаж в этом сегменте удваиваются каждые два года. С экономической точки зрения, введение такого оператора может быть выгодным для всех участников рынка. Это упростит фискальные процессы, сделает их более прозрачными и создаст равные условия как для крупных, так и для мелких продавцов. В целом, я считаю, это полезная и своевременная мера».

Мнение экспертов однозначно: на фоне роста онлайн-торговли необходимо наводить порядок. Введение оператора может упростить оформление и сделать рынок более прозрачным. Но вместе с тем — возможны и временные трудности: не исключены задержки, технические сбои и рост цен. Но как относятся к нововведениям горожане, готовы ли они отказаться от покупок в электронных магазинах?

— Я маркетплейсами пользуюсь. Думаю, услуга не особо будет дорогая, поэтому не откажусь;

— Не пользуюсь, но если бы пользовался, не отказывался бы.

— Пользуюсь крайне редко, но не откажусь.

И, несмотря на возможное подорожание, жители уверяют — от онлайн-покупок не откажутся. Удобство, экономия времени и широкий выбор по-прежнему берут верх.

Изменения вступят в силу после завершения всех юридических процедур в странах ЕАЭС. Пока же пользователям стоит готовиться к новым правилам: пусть и с небольшим подорожанием, но с более прозрачным механизмом доставки и возврата.