Независимые эксперты рассматривают заявки на установление инвалидности

С начала 2026 года в Казахстане в заочном формате рассмотрено 21,6 тыс. заявок на установление инвалидности, сообщили в органах МСЭ.

«Это составляет 45,1% от общего числа лиц, прошедших освидетельствование по стране», — отметили в ведомстве.

Заочный формат применяется при более чем 60 нозологических формах, включая онкологические заболевания, туберкулёз, сахарный диабет первого типа у детей, мукополисахаридоз, состояния после трансплантации органов, а также параличи и гидроцефалию.

«Переход на заочную МСЭ устраняет бюрократические барьеры, обеспечивает прозрачность решений, позволяет получать услуги, не выходя из дома, и минимизирует коррупционные риски», — подчеркнули в Министерстве.

С января 2025 года работает институт независимых экспертов МСЭ.

«На сегодня в реестр включено 80 независимых специалистов, которые рассмотрели 93 524 заявки», — добавили в ведомстве.