Проверка товаров для инвалидов станет обязательной на портале соцуслуг

-
Редактор Юлия Машковская
-
27
Иллюстративное фото

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа по совершенствованию системы обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

Документ, размещённый на портале «Открытые НПА», направлен на повышение прозрачности процедур и качества предоставляемых товаров.

«Одно из главных нововведений — интеграция портала социальных услуг с Национальным каталогом товаров. Теперь вся продукция будет проходить обязательную регистрацию с присвоением уникальных идентификационных кодов. Это позволит отслеживать путь каждого изделия от поставщика до конкретного получателя», — отметили в ведомстве.

Проект также уделяет особое внимание доступности платформы для незрячих граждан.

«При допуске товара на портал специальная комиссия будет проверять наличие детального текстового описания к фотографиям. В нём должны быть чётко прописаны назначение, функционал и технические характеристики изделия, чтобы пользователи могли сделать правильный выбор», — подчеркнули в минтруде.

Для более рационального использования бюджетных средств вводится поквартальное обеспечение лиц с инвалидностью гигиеническими средствами (подгузниками), при этом общий гарантированный годовой объём останется неизменным.

Кроме того, проект приказа приводит действующие нормы министерства труда в полное соответствие с правилами оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом (инватакси).

