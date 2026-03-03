Портал социальных услуг расширяет доступ к мерам поддержки для лиц с инвалидностью

Свыше 111 тысяч заказов с начала 2026 года оформлено через портал социальных услуг.

С начала 2026 года через портал социальных услуг (далее – Портал) исполнено 111,6 тыс. заказов от лиц с инвалидностью.

Как сообщили в уполномоченном органе, «порядка 75,4 тыс. заявок пришлись на технические средства реабилитации, 7,2 тыс. – на услуги жестового языка, 23,8 тыс. – на услуги индивидуального помощника и 5,2 тыс. – на санаторно-курортное лечение».

Портал обеспечивает самостоятельный выбор поставщика

В ведомстве подчеркнули, что Портал предоставляет лицам с инвалидностью возможность самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

«Оформление заказа осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя», – пояснили специалисты.

Получить заказанные технические средства реабилитации (ТСР) можно как с доставкой на дом, так и путем самовывоза.

Виды предоставляемых средств реабилитации

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

Как отметили в профильной службе, «система охватывает весь перечень необходимых средств, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации».

Более 34 тысяч поставщиков зарегистрированы на портале

На сегодняшний день на портале зарегистрированы:

607 поставщиков специальных социальных услуг;

1022 поставщика технических средств реабилитации;

более 32 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника;

785 поставщиков услуг жестового языка;

132 организации санаторно-курортного лечения.

«Расширение числа поставщиков позволяет повышать доступность и качество оказываемых услуг», – отметили в ведомстве.

Консультации доступны по номеру 1414

Получить консультацию по вопросам пользования порталом можно через контакт-центр поддержки по единому номеру 1414.

«Специалисты контакт-центра готовы разъяснить порядок оформления заказа и предоставить необходимую информацию», – подчеркнули в службе поддержки.