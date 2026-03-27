Ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев продолжает расти

Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане продолжает увеличиваться и в 2025 году достигла 75,97 лет (в 2024 году — 75,44).

В городах этот показатель выше, чем в сельской местности — 76,63 и 74,81 года соответственно. Женщины живут в среднем 79,8 лет (79,42 в 2024), мужчины — 72,19 лет (71,33).

По регионам лидируют Алматы (78,83 года) и Астана (78,78), а наименьший показатель зафиксирован в области Ұлытау — 73,56 года.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает среднее число лет, которое человек мог бы прожить при условии сохранения уровня смертности данного года на протяжении всей жизни.