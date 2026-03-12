Президент отметил рост продолжительности жизни в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главным богатством страны остаются люди и развитие человеческого капитала.

«Люди — главное богатство нашей страны. Нас уже более 20,5 млн человек, но важна не только численность населения, а качество человеческого капитала», — отметил глава государства.

По словам президента, Казахстан укрепляет статус социального государства: более 50% бюджета направляется на социальную сферу, а ежегодные инвестиции в развитие человеческого капитала достигают около одного триллиона тенге.

«В Казахстане государство оказывает всестороннюю поддержку родителям — предоставляются пособия, льготы и отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет», — подчеркнул Токаев.

Он также сообщил о результатах социальных и медицинских программ.

«Продолжительность жизни впервые достигла 75,9 лет, а материнская и младенческая смертность снизились до исторического минимума», — сказал Президент.

Глава государства отметил развитие образования, медицины и цифровых сервисов, подчеркнув важность дальнейших реформ.

«Казахстан продолжит внедрять цифровизацию и искусственный интеллект — это стратегический шаг к процветанию государства», — заявил Токаев.