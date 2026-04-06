В Казахстане выросла ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане достигла рекордного уровня — 75,97 года. Это самый высокий показатель за всю историю независимости страны. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Анализ демографической статистики за период с 1991 по 2025 годы показывает значительные изменения в уровне здоровья населения и качестве жизни. В 1991 году средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 67,6 года.

В последующие годы показатель менялся: в 2001 году — 65,6 года, в 2011 году — 68,98 года, а в 2021 году — 70,23 года. Таким образом, за более чем три десятилетия этот показатель увеличился более чем на восемь лет.

Одним из ключевых факторов роста продолжительности жизни стали меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В 2025 году Казахстан вошёл в десятку стран Европейского региона Всемирная организация здравоохранения, сумев снизить смертность от неинфекционных заболеваний на 25 процентов.

Этот показатель соответствует целям Европейской программы ВОЗ.

Положительная динамика свидетельствует об эффективности государственных программ, направленных на развитие системы здравоохранения, повышение качества жизни населения и снижение уровня смертности.

В дальнейшем правительство страны планирует продолжить эту работу. В рамках реализации Концепции развития здравоохранения поставлена задача увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 77 лет к 2029 году.