Пенсионные права трудящихся ЕАЭС сохраняются в Казахстане

Более 100 тысяч граждан государств-членов ЕАЭС перечислили пенсионные взносы в ЕНПФ.

«Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС действует с 20 декабря 2019 года и регулирует пенсионные права граждан наравне с гражданами страны трудоустройства», — отметили в ЕНПФ.

С 1 января 2021 года трудящиеся стран ЕАЭС сохраняют и реализуют пенсионные права в каждой стране, где работают, а стаж учитывается при назначении пенсии даже за работу до вступления Соглашения.

В Казахстане Соглашение распространяется на уплату взносов и выплаты пенсий через ЕНПФ.

«Если гражданин Казахстана отработал 3–5 лет в другой стране ЕАЭС, пенсия будет назначена по законодательству страны трудоустройства. При этом он может подать заявление в ЕНПФ», — уточнили в фонде.

Компетентными органами в Казахстане являются ЕНПФ и rомитет регулирования и контроля Министерства труда. ЕНПФ ведёт учёт стажа с 1 января 1998 года и обеспечивает назначение и выплату пенсий.

По состоянию на 1 января 2026 года:

• пенсионные взносы перечислены 105 029 трудящимся ЕАЭС;

• 291 гражданину назначены выплаты, из них 266 — по возрасту, 25 — наследникам;

• российские и кыргызские органы назначили 26 гражданам Казахстана пенсии по возрасту или инвалидности и 4 — по случаю потери кормильца.

«Несмотря на короткий срок действия cоглашения, граждане ЕАЭС получили возможность реализовать свои пенсионные права в странах Союза», — подчеркнули в ЕНПФ.