Более 26 трлн тенге накопили казахстанцы на пенсию

Общий объём пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд на 1 марта 2026 года превысил 26,87 трлн тенге, увеличившись за год на 18,5% или более чем на 4,19 трлн тенге.

Основная часть средств сформирована за счёт обязательных пенсионных взносов — 25,23 трлн тенге. Накопления по обязательным профессиональным взносам составили 746,9 млрд тенге, по добровольным взносам — 10,09 млрд тенге.

Продолжают расти и взносы работодателей, введённые с 2024 года: их объём достиг 879,18 млрд тенге, увеличившись почти в 2,8 раза за год.

С начала 2026 года на пенсионные счета поступило 571,8 млрд тенге взносов, а чистый инвестиционный доход превысил 523,8 млрд тенге.

За январь–февраль 2026 года выплаты и переводы из фонда составили 237,1 млрд тенге, включая средства на жильё, лечение, пенсионные выплаты по возрасту и переводы в страховые компании.