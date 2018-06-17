С 1 июля текущего года получающих пенсию казахстанцев ждут изменения: методика назначения базовой пенсионной выплаты от государства изменится. Теперь она будет зависеть от трудового стажа и срока участия в пенсионной системе, сообщает Sputnik Казахстан.

«Если сегодня базовая пенсионная выплата назначается всем одинаково — в размере 54% от прожиточного минимума, то с 1 июля мы переходим на исчисление трудового стажа. Для стажа до 1 января 1998 года будут учитываться все записи в трудовой книге, эти сведения уже есть в пенсионном деле. Участие в накопительной пенсионной системе после 1 января 1998 года будут исчислять через перечисление обязательных пенсионных взносов в накопительный пенсионный фонд», — пояснила вице-министр труда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова.

По ее информации, данное изменение коснется всех пенсионеров, которых в нашей стране насчитывается 2 млн. 148 тыс. А тем гражданам, которые только выходят на пенсию, размер базовой пенсии установят по новой методике.

Министр пояснила, что 44,5% пенсионеров, или около 940 тыс. человек, будут получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, или 28 тыс. 284 тенге.

Около 43-44% пенсионеров, или 931 тыс.а человек, будут получать базовую пенсию в размере от 74 до 90% от прожиточного минимума.

«И лишь малая часть пенсионеров — это 120 тыс. человек — будут получать базовую пенсию, как и сегодня, в размере 54% от прожиточного минимума. Это составляет 15 274 тенге. У этих граждан стаж составляет менее десяти лет или вообще нет стажа. Ниже этого показателя никто получать базовую пенсию не будет», — отметила Жакупова.

О том, как с 15 июня изменится их базовая пенсия, пенсионеры смогут узнать на сайте электронного правительства.

При этом поясняется, что для произведения перерасчета не требуется предоставлять дополнительные документы, в связи с тем, что информация о трудовом стаже находится в пенсионных делах. А срок, в течение которого производились обязательные пенсионные взносы, указан в базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов.