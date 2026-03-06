Предприятия Шымкента оштрафованы на миллионы тенге за вред экологии

В последнее время в Шымкенте участились жалобы жителей на загрязнение воздуха и неприятный запах. В чем причина и какие меры принимаются в отношении нарушителей экологических норм? На эти и вопросы ответили в городском департаменте экологии.

С начала года в Шымкенте 7 учреждений были оштрафованы почти на 19 миллионов тенге за нанесение вреда экологии города. В отношении еще двух предприятий готовятся исковые заявления в суд о приостановке их деятельности. По словам ответственных специалистов, основными факторами ухудшения экологии и загрязнения воздуха являются промышленныЕ предприятиЯ и переизбыток транспорта.

Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии Шымкента: «По итогам 2025 года департамент провел 34 проверки предприятий — как дневные, так и ночные, организованные по жалобам граждан. Из общего числа проверок 12 пришлось на индустриальную зону. По результатам этих проверок предприятия получили штрафы на общую сумму 40 млн тенге».

В индустриальных зонах города 350 предприятий. Еще один фактор — автомашины. В Шымкенте зарегистрировано более 228 тысяч авто, из которых свыше 120 тысяч — старые модели. И это не считая огромного потока машин, ежедневно прибывающих из Туркестанской области.

Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии Шымкента: «В городе работают 7 постов мониторинга, которые в круглосуточном режиме контролируют состояние атмосферного воздуха. Если на этих постах фиксируется превышение допустимых норм, система мгновенно это показывает. Если же приборы не показывают превышений, это означает, что прямой угрозы жизни и здоровью людей нет. Тем не менее, в воздухе может присутствовать неприятный запах. Его источниками могут быть дым от частных бань, сжигание мусора или специфические запахи от производственных предприятий».

Загрязнение воздуха не останется безнаказанным, если факт нарушения подтвердится, предприятию грозит крупный штраф. Глава департамента отмечает, что причин появления неприятного запаха много, и винить только промышленные зоны нельзя. Зачастую запах усиливается именно в ночное время.

Как выяснилось, некоторые предприятия под покровом темноты попросту отключают очистные фильтры.

Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии Шымкента: «Денежный штраф — это не единственная мера воздействия. Самое серьезное наказание для нарушителей — это приостановка деятельности предприятия через суд. Если экологический ущерб подтверждается, ведомство направляет иск, и работа завода или цеха может быть полностью остановлена на определенный срок до устранения всех нарушений».

Для мониторинга деятельности предприятий создана специальная рабочая группа. В департаменте предупреждают что жалобы в социальных сетях проблему не решат. Чтобы специалисты могли инициировать законную проверку, жителям необходимо направлять официальные заявления напрямую в департамент экологии. Без официального обращения госорганы по закону не имеют права зайти на объект с проверкой.

В последние месяцы социальные сети наводнили сообщения о том, что Шымкент накрыл густой смог, сопровождающийся едким запахом. Сначала горожане принимали его за запах газа, позже предположили, что это сероводород. Люди массово жалуются на то, что даже при закрытых окнах запах вызывает удушье, головокружение и тошноту.