План по очистке воздуха в Шымкенте: шесть лет и несколько этапов

Неприятный запах в воздухе, которым шымкентцы дышат годами, наконец-то привлек внимание властей. С рабочим визитом в город прибыл вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансул Ошурбаев. Он выслушал жалобы горожан, но услышал ли?

Встреча с жителями Шымкента быстро превратилась в разбор полетов. Люди требовали ответов — почему воздух в городе периодически наполняется удушающим химическим запахом?

Особенно страдают жители Бадам-2: по их словам, выбросы из близлежащей промышленной зоны не дают нормально дышать, а по ночам ситуация становится невыносимой.

Ержан Мукаш, житель города: «Пять-шесть дымовых труб выбрасывают черный дым. Что именно горит — никто не знает. Мы ходили с департаментом, сейчас готовим жалобу, ждем данные из поликлиники. Люди говорят, что у детей и взрослых появилась аллергия, заболевания дыхательных путей. От нефтеперерабатывающего завода идет удушающий запах химии, а на бывшем фосфорном заводе, говорят, сжигают медицинские отходы».

Вице-министр не остался в стороне. Прямо на месте он устроил импровизированный разбор с ответственными лицами и потребовал объяснений.

Мансул Ошурбаев, вице-министр экологии и природных ресурсов РК: «Мы получаем жалобы, поэтому я лично приехал сюда. Завод занимает 413 гектаров, и замеры не показывают превышений. Но я сам чувствую запах. Какие у вас планы по решению этой проблемы? Пусть представители предприятий ответят».

— Мы говорим об окислах серы. В них содержатся соединения серы. У нас есть проект очистки, включающий щелочную и аминовую обработку. Планируем реализовать его в несколько этапов. Если всё пойдет по графику, к 2029-2030 годам запах исчезнет.

Жителям предлагают подождать еще шесть лет. Но смогут ли они дышать полной грудью раньше? Ответа пока нет.