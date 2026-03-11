Про «кислотные облака из Ирана» пояснил Казгидромет

В казнете активно распространяется информация о серьезном загрязнении воздуха. Пользователи сообщают о так называемых «кислотных облаках», появившихся над территорией Ирана. Горожане обеспокоены смогут ли, эти облака распространиться и достигнуть стран Центральной Азии.

«Информация о так называемых “кислотных облаках” над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений. 01.11», — заявили в Казгидромет.

Специалисты объяснили, что кислотные осадки формируются из оксидов серы и азота, которые попадают в атмосферу в основном в результате деятельности промышленности, энергетического сектора и транспорта.

Как правило, такие явления возникают в районах, расположенных рядом с основными источниками загрязнения.

«При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов»,- сообщила Аружан Муратова пресс-секретарь РГП «Казгидромет».

По данным наблюдений, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано.

В ведомстве просят соотечественников не доверять недостоверным источникам и не распространять непроверенные сведения.