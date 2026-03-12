Президент подчеркнул ответственность депутатов перед народом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности развития цифрового государства и повышения профессионального уровня депутатов маслихатов.

«Внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта в систему государственного управления — задача стратегического значения, от которой зависит будущее Казахстана», — отметил глава государства.

По его словам, депутатам необходимо развивать цифровые компетенции и активно участвовать в процессе цифровой трансформации. Уже около 1200 депутатов прошли специальные курсы повышения квалификации, а обучение продолжится в рамках программы AI Governance 500.

Президент также подчеркнул значимость реформ в политической системе.

«Депутаты маслихатов находятся в прямом и постоянном контакте со своими избирателями, поэтому важно сохранить мажоритарную систему на региональном уровне», — заявил Токаев.

Глава государства добавил, что депутаты должны оправдывать доверие граждан и работать в интересах народа.

«Быть депутатом — значит быть представителем народа. Настоящий народный избранник ставит интересы людей превыше всего», — подчеркнул президент.